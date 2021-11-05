«Локомотив» нанес поражение «Белогорью»
19:21
«Локомотив» нанес поражение «Белогорью» в трех сетах в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
«Локомотив» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице суперлиги, у «Белогорья» 11 очков и четвертая позиция.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
6-й тур
Газпром-Югра (Сургут) — Урал (Уфа) — 3:1 (25:20, 27:25, 21:25, 25:21)
5 ноября.
Локомотив Н (Новосибирск) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:23, 25:19, 25:19)
5 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2021-2022/
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