«Локомотив» нанес поражение «Белогорью» в трех сетах в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

«Локомотив» с 18 очками занимает первое место в турнирной таблице суперлиги, у «Белогорья» 11 очков и четвертая позиция.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

Газпром-Югра (Сургут) — Урал (Уфа) — 3:1 (25:20, 27:25, 21:25, 25:21)

5 ноября.

Локомотив Н (Новосибирск) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:23, 25:19, 25:19)

5 ноября.