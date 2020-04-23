Волейболистка Татьяна Кошелева? покинула калининградский «Локомотив», сообщается в официальном Instagram-аккаунте клуба.

— Доигровщица сборной России, чемпионка мира и Европы Татьяна Кошелева, которая не так давно присоединилась к команде, не будет играть за «Локо» в следующем сезоне, — говорится в заявлении клуба. — Мы благодарны и признательны Тане за тот вклад и позитив, который она внесла в успех команды. Желаем ей достижения своих целей и дальнейшего карьерного развития!

Кошелева подписала контракт с «Локомотивом» в январе 2020 года. До этого 31-летняя спортсменка с 2016 по 2020 год выступала за рубежом, играя за турецкие «Эджзаджибаши», «Галатасарай», бразильский «Сеск», итальянский «Скандиччи» и китайский «Гуандун Эвергранд».