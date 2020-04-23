Татьяна Кошелева покинула калининградский «Локомотив»
Волейболистка Татьяна Кошелева? покинула калининградский «Локомотив», сообщается в официальном Instagram-аккаунте клуба.
— Доигровщица сборной России, чемпионка мира и Европы Татьяна Кошелева, которая не так давно присоединилась к команде, не будет играть за «Локо» в следующем сезоне, — говорится в заявлении клуба. — Мы благодарны и признательны Тане за тот вклад и позитив, который она внесла в успех команды. Желаем ей достижения своих целей и дальнейшего карьерного развития!
??????Татьяна Кошелева покидает «Локомотив» ? Доигровщица сборной России, чемпионка мира и Европы Татьяна Кошелева @kosheleva11 , которая не так давно присоединилась к команде, не будет играть за «Локо» в следующем сезоне. ? Мы благодарны и признательны Тане за тот вклад и позитив, который она внесла в успех команды. ? Желаем ей достижения своих целей и дальнейшего карьерного развития! ? Спасибо, Таня! ? #vclokomotiv #kaliningrad #локомотив #калининград #лучшаякомандастраны #локомотив #калининград #kaliningrad #volleyball #volleyballgirls #кошелевататьяна #волейбол #lokogo #lokogirls
Кошелева подписала контракт с «Локомотивом» в январе 2020 года. До этого 31-летняя спортсменка с 2016 по 2020 год выступала за рубежом, играя за турецкие «Эджзаджибаши», «Галатасарай», бразильский «Сеск», итальянский «Скандиччи» и китайский «Гуандун Эвергранд».