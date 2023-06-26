Шевченко назвал ожидаемым продление отстранения российских волейболистов от турниров

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко высказался о продлении отстранения российских волейболистов от международных турниров.

«Тут не было неожиданности. Ведется ли общение с FIVB? Тут нужно, чтобы нас слышали», — приводит ТАСС слова Шевченко.

В марте 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские сборные и клубы от международных соревнований. 24 июня 2023-го организация приняла решение оставить отстранение в силе.