Директор «Заречье-Одинцово» о погибшей волейболистке Михайлиной: «В голове не укладывается, что с ней такое случилось»

Генеральный директор волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью волейболистки Арины Михайлиной.

«Для нас это шок. Арина очень светлый и хороший человек. В голове не укладывается, что с ней такое случилось», — сказал Сидоренко «СЭ».

Волейболистка скончалась в возрасте 21 года.

Михайлина является чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет и обладательницей бронзовой медали спартакиады учащихся.