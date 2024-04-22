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Сегодня, 16:30

«Заречье-Одинцово» поможет семье погибшей волейболистки Михайлиной

Зарина Халимхонова
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Погибшая волейболистка Арина Михайлина.
Арина Михайлина.
Фото из соцсетей Арины Михайлиной

Генеральный директор волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» Демьян Сидоренко в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью волейболистки Арины Михайлиной.

По информации РЕН ТВ, российская спортсменка покончила с собой. Отмечается, что за час до гибели волейболистке вызвали скорую, однако врачи ничего не заподозрили.

«Официальные причины установит следствие. Что касается помощи семье Арины, то, естественно, мы не останемся в стороне», — сказал Сидоренко «СЭ».

Волейболистка скончалась в возрасте 21 года.

Михайлина является чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет и обладательницей бронзовой медали спартакиады учащихся.

ВК Заречье-Одинцово
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