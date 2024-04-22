Скончалась волейболистка молодежной сборной России Михайлина
Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) выразила соболезнования в связи со смертью игрока пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной.
«Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении ВФВ.
Волейболистка скончалась в возрасте 21 года.
Михайлина является чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет и обладательницей бронзовой медали спартакиады учащихся.
Источник: Telegram-канал ВФВ
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