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Сегодня, 13:05

Скончалась волейболистка молодежной сборной России Михайлина

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Пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) выразила соболезнования в связи со смертью игрока пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной.

«Выражаем соболезнования родным и близким», — сказано в сообщении ВФВ.

Волейболистка скончалась в возрасте 21 года.

Михайлина является чемпионкой первенства России среди девушек до 17 лет и обладательницей бронзовой медали спартакиады учащихся.

Источник: Telegram-канал ВФВ
пляжный волейбол
ВК Заречье-Одинцово
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