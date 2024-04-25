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Сегодня, 12:19

В ВФВ заявили, что не оставят без внимания оскорбления тренера «Ленинградки» в адрес игроков «Динамо»

Зарина Халимхонова
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина после поражения от московского «Динамо» в третьем матче серии за бронзу в Суперлиге.

«Безусловно, этому эпизоду будет отведено внимание. У нас после всех игр будет заседание дисциплинарной комиссии по итогам чемпионата, где мы разберем высказывания главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина. Свое личное мнение не могу высказать, но без внимания это не оставим!», — сказал Яременко «СЭ».

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин в послематчевом интервью оскорбил волейболисток московского «Динамо».

«Динамо» вышло вперед в серии матчей до трех побед (2-1).

ВК Динамо (Москва)
ВК Ленинградка
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Тренер «Ленинградки» раскритиковал «Динамо» после поражения в третьем матче за бронзу

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