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Сегодня, 11:40

Волейболистка Федоровцева стала послом Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Алина Савинова
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Российская волейболистка Арина Федоровцева стала послом Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

«Я согласилась практически сразу. Для меня это первый опыт в такой роли и действительно большая честь быть лицом такого масштабного спортивного мероприятия», — завила спортсменка.

Ранее послами соревнований стали олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский и капитан мини-футбольной «Синары» Сергей Абрамов.

Федоровцева с 2021 года выступает за «Фенербахче». В 2023 году она стала чемпионкой Турции в составе команды из Стамбула.

Международный фестиваль университетского спорта пройдет с 19 по 31 августа. На нем будет разыграно 193 комплекта медалей в 14 видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/18242567
Арина Федоровцева
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