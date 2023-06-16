Вербов не гонится за достижениями Алекно на посту тренера «Зенита»

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов ответил на вопрос, хотелось бы ему перебить достижения Владимира Алекно на этой должности.

«Это точно не самоцель. Сложно будет кому-либо это повторить. Если честно, я уже точно не гонюсь за конкуренцией. Это сумасшедшая нагрузка, труд. Я просто снимаю шляпу перед такими людьми, как Владимир Алекно, Николай Карполь, Геннадий Шипулин, которые очень много сил, здоровья вложили в те команды, с которыми они работали. Карполь и по сей день продолжает, слышал, он в Книгу рекордов Гиннесса попал. Думаю, это неповторимый результат. Даже не по количеству титулов, а по времени и той энергии, что он затратил. Зная себя, не уверен, что получится так долго и такое количество времени проработать. Сейчас получаю удовольствие от работы, хочется развиваться. Это прямо то, к чему я шел, стремился. Но не знаю, как долго этот энтузиазм продлится», — приводит слова Вербова «Чемпионат».

Алекано возглавлял казанский клуб с 2008 по 2021 год. Под его руководством «Зенит» восемь раз становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России, пять раз побеждал в Лиге чемпионов и один раз выиграл чемпионат мира среди клубов.