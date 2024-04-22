Одноклубница Михайлиной назвала причину смерти волейболистки
21-летняя волейболистка Михайлина покончила с собой в Москве
Волейболистка «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая заявила, что ее одноклубница Арина Михайлина покончила с собой.
В понедельник стало известно о гибели 21-летней волейболистки подмосковной команды по пляжному волейболу и молодежной сборной России.
«Новость просто ужасная. Мы в полном шоке. Известно точно, что это был суицид после нервного срыва», — приводит РИА Новости слова Халецкой.
Михайлина становилась победительницей первенства России.
Источник: РИА Новости
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