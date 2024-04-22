Одноклубница Михайлиной назвала причину смерти волейболистки

21-летняя волейболистка Михайлина покончила с собой в Москве

Волейболистка «Заречье-Одинцово» Мария Халецкая заявила, что ее одноклубница Арина Михайлина покончила с собой.

В понедельник стало известно о гибели 21-летней волейболистки подмосковной команды по пляжному волейболу и молодежной сборной России.

«Новость просто ужасная. Мы в полном шоке. Известно точно, что это был суицид после нервного срыва», — приводит РИА Новости слова Халецкой.

Михайлина становилась победительницей первенства России.

«Заречье-Одинцово» поможет семье погибшей волейболистки.