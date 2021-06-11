Сборная России по волейболу проиграла Словении в матче Лиги наций

Сборная России по волейболу уступила Словении в матче предварительного раунда Лиги наций — 2:3.

Россияне вели со счетом 2:1 по сетам, но уступили в двух заключительных партиях.

Следующий матч в Лиге наций сборная России проведет 15 июня против Сербии. Начало встречи — в 11.00 (мск).

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Словения — Россия — 3:2 (19:25, 25:23, 22:25, 25:20, 15:8)

11 июня.