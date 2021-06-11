Сборная России по волейболу проиграла Словении в матче Лиги наций
15:50
Сборная России по волейболу уступила Словении в матче предварительного раунда Лиги наций — 2:3.
Россияне вели со счетом 2:1 по сетам, но уступили в двух заключительных партиях.
Следующий матч в Лиге наций сборная России проведет 15 июня против Сербии. Начало встречи — в 11.00 (мск).
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Словения — Россия — 3:2 (19:25, 25:23, 22:25, 25:20, 15:8)
11 июня.
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