Волейболиста «Факела» Чанчикова избили в центре Москвы

Волейболиста «Факела» Алексея Чанчикова избили в центре Москвы.

Спортсмен с подругой отдыхал в одном из баров города. У выхода из заведения Чанчиков вступил в конфликт с пьяным мужчиной, после чего началась драка. Волейболиста госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом черепа.

«6 июня на Новослободской улице произошла драка, в ходе которой волейболиста Чанчикова Алексея неизвестный ударил по голове. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. У него проломлены кости свода и основания черепа, ушиб мозга», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Личность нападавшего уже установлена, его ищет полиция.