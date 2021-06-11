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Волейболиста «Факела» Чанчикова избили в центре Москвы

11:34
Алексей Чанчиков. Фото ВК «Динамо»
Алексей Чанчиков. Фото ВК «Динамо»

Волейболиста «Факела» Алексея Чанчикова избили в центре Москвы.

Спортсмен с подругой отдыхал в одном из баров города. У выхода из заведения Чанчиков вступил в конфликт с пьяным мужчиной, после чего началась драка. Волейболиста госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом черепа.

«6 июня на Новослободской улице произошла драка, в ходе которой волейболиста Чанчикова Алексея неизвестный ударил по голове. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. У него проломлены кости свода и основания черепа, ушиб мозга», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Личность нападавшего уже установлена, его ищет полиция.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/11625117

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Виктория Кравченко все материалы автора
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