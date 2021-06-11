Волейболиста «Факела» Чанчикова избили в центре Москвы
11:34
Волейболиста «Факела» Алексея Чанчикова избили в центре Москвы.
Спортсмен с подругой отдыхал в одном из баров города. У выхода из заведения Чанчиков вступил в конфликт с пьяным мужчиной, после чего началась драка. Волейболиста госпитализировали с ушибом головного мозга и переломом черепа.
«6 июня на Новослободской улице произошла драка, в ходе которой волейболиста Чанчикова Алексея неизвестный ударил по голове. Мужчина упал и ударился головой об асфальт. У него проломлены кости свода и основания черепа, ушиб мозга», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.
Личность нападавшего уже установлена, его ищет полиция.
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