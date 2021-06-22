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Мусэрский примет участие в Олимпиаде в Токио. Его травма оказалась несерьезной

18:18
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Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Мусэрский сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, несмотря на повреждение локтя.

«Это не настолько серьезно, небольшая травма. Дмитрий пройдет обследование, дальше все зависит от врачей. Рисков пропустить Олимпиаду нет», — цитирует ТАСС агента игрока Виктора Иванова.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11718833

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