Мусэрский примет участие в Олимпиаде в Токио. Его травма оказалась несерьезной

Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Дмитрий Мусэрский сможет выступить на Олимпийских играх в Токио, несмотря на повреждение локтя.

«Это не настолько серьезно, небольшая травма. Дмитрий пройдет обследование, дальше все зависит от врачей. Рисков пропустить Олимпиаду нет», — цитирует ТАСС агента игрока Виктора Иванова.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.