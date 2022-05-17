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Сегодня, 12:20

Карполь не будет участвовать в заседании комиссии ВФВ по эпизоду с тренером «Локомотива» Воронковым

Карен Саркисян
Корреспондент
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Старший тренер екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Николай Карполь сообщил, что не будет участвовать в заседании дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), на котором будет рассмотрен эпизод с участием главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Локомотив» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

«Думаю, там возможно участие в формате онлайн, — приводит слова Карполя ТАСС. — Кто-то будет участвовать, быть может, директор клуба. Я уже в отпуске нахожусь, поэтому не буду участвовать. Лично в Москве Монталво не будет, она может только участвовать онлайн».

Заседание состоится 19 мая. Начало — 14.30 мск.

Источник: https://tass.ru/sport/14645025
Волейбол
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Карполь заявил, что больше не сможет принимать активное участие в тренировках «Уралочки»
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