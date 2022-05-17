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Сегодня, 12:10

Карполь заявил, что больше не сможет принимать активное участие в тренировках «Уралочки»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Старший тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь сообщил, что больше не сможет принимать активное участие в тренировках команды.

Ранее стало известно, что екатеринбургский клуб покинули Ксения Парубец, Татьяна Куликова, Вера Костючик и Аилама Монталво.

«Думаю, так активно не смогу, — приводит слова Карполя ТАСС. — Все больше будет заниматься этим делом Михаил Карполь. Я его готовлю уже 15 лет, готовлю очень много, он самостоятельно проводил занятия».

Тренер отметил, что клуб продолжит работать в прежнем режиме после ухода лидеров.

«Это у нас не впервой. Будем готовить игроков, куда деваться», — сказал он.

12 мая калининградский «Локомотив» победил «Уралочку-НТМК» в решающем, пятом матче финальной серии чемпионата России по волейболу.

Источник: https://tass.ru/sport/14644267
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