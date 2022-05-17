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Сегодня, 15:20

Воронков не претендует на пост главного тренера сборной России по волейболу

Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков не является кандидатом на пост наставника сборной России.

«Воронков не является кандидатом, — приводит слова Шевченко ТАСС. — У нас есть другие специалисты».

В настоящее время дисциплинарная комиссия ВФВ разбирает дело главного тренера калининградского клуба.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке екатенбургскую «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Напомним, что пост главного тренера сборной России стал вакантным в начале мая после того, как не был продлен контракт с финским специалистом Туомасом Саммелвуо.

Источник: https://tass.ru/sport/14643279
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