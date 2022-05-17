Воронков не претендует на пост главного тренера сборной России по волейболу

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко заявил, что главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков не является кандидатом на пост наставника сборной России.

«Воронков не является кандидатом, — приводит слова Шевченко ТАСС. — У нас есть другие специалисты».

В настоящее время дисциплинарная комиссия ВФВ разбирает дело главного тренера калининградского клуба.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке екатенбургскую «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

За «Уралочку» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

Напомним, что пост главного тренера сборной России стал вакантным в начале мая после того, как не был продлен контракт с финским специалистом Туомасом Саммелвуо.