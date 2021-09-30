Генсек ВФВ высоко оценил победу юниорской сборной на ЧМ

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал историческую победу нашей сборной на чемпионате мира среди девушек до 18 лет, который проходил в Мексике.

— Классная победа наших девушек в Мексике, — резюмировал «СЭ» Александр Яременко. — Восемь побед в восьми матчах говорят сами за себя. Плюс очень убедительная игра в финале с итальянками. Важно, что этот успех достигнут без Арины Федоровцевой и еще ряда важных игроков. Это говорит о том, что растет хорошая смена для национальной сборной. Хочу отдельно отметить тренерский штаб, проделавший качественную работу.

В финале наши девушки разгромили итальянок со счетом 3:0 (25:16, 25:17, 25:20).