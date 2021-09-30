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Генсек ВФВ высоко оценил победу юниорской сборной на ЧМ

11:38

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал историческую победу нашей сборной на чемпионате мира среди девушек до 18 лет, который проходил в Мексике.

— Классная победа наших девушек в Мексике, — резюмировал «СЭ» Александр Яременко. — Восемь побед в восьми матчах говорят сами за себя. Плюс очень убедительная игра в финале с итальянками. Важно, что этот успех достигнут без Арины Федоровцевой и еще ряда важных игроков. Это говорит о том, что растет хорошая смена для национальной сборной. Хочу отдельно отметить тренерский штаб, проделавший качественную работу.

В финале наши девушки разгромили итальянок со счетом 3:0 (25:16, 25:17, 25:20).

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Тимур Ганеев все материалы автора

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