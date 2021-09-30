Женская сборная России по волейболу выиграла юниорский чемпионат мира

Сборная России по волейболу стала победителем юниорского чемпионата мира, проходившего в Мексике. В ночь на 30 сентября Россия в финале обыграла Италию со счетом 3-0 (25:16, 25:17, 25:20).

Отметим, по ходу турнира россиянки ни разу не проиграли. Команда выиграла все восемь матчей. Во встрече за третье место сборная США со счетом 3-1 обыграла команду Сербии.

Отметим, женская сборная России выиграла юниорский чемпионат мира во второй раз в истории. Впервые это было в 1993 году, тогда россиянки обыграли в финале Японию.