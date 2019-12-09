Чемпионка мира по волейболу Соколова считает решение ВАДА трагедией

Двукратная чемпионка мира по волейболу в составе сборной России Любовь Соколова высказала мнение, что решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по делу о манипуляциях с данными московской лаборатории нанесет большой удар по спорту в стране.

— Это ужас, большое расстройство и несчастье. Не только для спортсмена, который готовится, но и для организаторов. Половина людей остались без работы. Для тренеров и игроков, для маркетинга и популяризации волейбола в целом это трагедия, — цитируют Соколову «РИА Новости». — Даже не могу представить, что будет дальше, что нужно изменить и исправить. Пока опустошение и печаль на душе. Что касается выступлений под нейтральным флагом, то здесь двойственная ситуация. Некоторые спортсмены считают, что лучше вообще не выступать, чем выступать под белым флагом. Другие считают, что лучше хоть как-нибудь, и доказывают, что мы из России. Здесь каждый выступает сам за себя.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

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