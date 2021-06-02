Россия всухую проигрывает даже Японии. Что вообще происходит?

Женская сборная выглядит очень грустно.

Лига наций. Женщины

Россия — Япония — 0:3 (20:25, 21:25, 21:25)

Очки в атаке — 39:55. На блоке — 8:3. Эйсы — 2:7.

Самые результативные: Гончарова — 13, Воронкова — 11.

Перед началом этой Лиги наций женской сборной была поставлена цель попасть в тройку. Уже сейчас, когда не прошло и половины турнира, можно говорить, что этого нашей команде достичь едва ли удастся. Если поражение от Бразилии было скорее ожидаемым, то ни одного очка в матчах со смешанным составом Нидерландов и сухое поражение от Японии — это сокрушительные удары по планам Серджио Бузато.

Дело не только в поражениях, но и в игре. У российской сборной кризис практически по всем фронтам: подача, прием, атака. Опытные игроки не показывают того же, что в лучшие годы. Молодые — слишком сырые. Из новичков национальной команды большой потенциал очевиден только у Арины Федоровцевой, но ждать, что 17-летняя доигровщица с ходу поведет за собой всю сборную, наивно.

Проигрывать Японии, даже не закусившись ни в одной из концовок, это слишком. Тем более что против хозяек предстоящей Олимпиады Бузато бросил основой состав. При этом списывать все на итальянского специалиста, тайм-ауты которого смотрятся довольно забавно, никакого смысла нет. В последние годы просел уровень женской суперлиги, и это куда большая проблема. Наши клубы в прошедшем сезоне получали в Лиге чемпионов примерно так же, как футбольные. Когда такое было? Проигрывали и немкам, и полячкам. Турецким и итальянским топ-командам — тем более.

Наши лидеры за границу практически не едут. В то же время в чемпионате России мало зарубежных звезд. Игроки привыкли к невысоким скоростям и простым подачам. Поэтому каждый матч в еврокубках или за сборную для многих становится откровением. Быстро перестроиться невозможно, какой бы тренер ни руководил. Будем надеяться, хотя бы во второй половине Лиги наций россиянки начнут осваиваться в мире современного волейбола.

Тем более в следующих двух турах соперники вроде как попроще. Доминика, Таиланд, Канада и Южная Корея — уж точно посильные команды. В играх с ними важно вернуть уверенность, потому в матче с Японией ее не было и близко. Еще два соперника — из более премиальной категории. Сербия, которая даже вторым составом никого не стесняется. И самое сложное — Турция. У которой шесть побед в шести матчах. И с которой мы в одной группе на Олимпиаде. Вполне может быть, что за попадание в четвертьфинал Токио нам придется сражаться именно с турчанками. Поэтому в плане психологии сыграть с ними здесь хотя бы на равных — очень важно.