Первые 0:3 в этой Лиге наций. Россия не выигрывает у Бразилии уже шесть лет

При этом тренер Серджио Бузато приберег лидеров.

Лига наций. Женщины

Россия — Бразилия — 0:3 (20:25, 11:25, 18:25)

Очки в атаке — 26:47. На блоке — 5:7. Эйсы — 1:9.

Самые результативные: Смирнова — 8, Федоровцева — 7.

Наша женская сборная не обыгрывала Бразилию шесть лет — с финала Гран-при-2015. Из нынешней команды тогда в составе были только Ирина Фетисова и Наталия Гончарова. Первая эпизодически выходила на замену, а вот вторая стала главной звездой матча. Всего за три сета диагональная наколотила 24 очка. Интересно, что восемь из них — блоком. С тех пор у России — семь подряд поражений от принципиального соперника. И особых предпосылок к тому, что серия прервется в нынешней Лиге наций, не было. Бразилия, как обычно, в полнейшем порядке. Мы же в турбулентности с того самого 2015 года.

Так на нынешнем турнире у нас не было ни одной легкой игры. Это при том, что до грозных соперников еще не дошли. Точнее, Нидерланды и Италия — топ-команды, но Лигу наций-2021 они играют не основной. Тем не менее, голландкам россиянки проиграли, а итальянок дожали на тоненького — в основном благодаря соло 17-летней Арины Федоровцевой в первых двух сетах и Гончаровой — в третьем.

Возможно, поэтому Серджио Бузато решил выпустить на Бразилию экспериментальный состав. Опытным игрокам лишняя оплеуха в психологическом плане ни к чему, а вот молодым терять нечего. Японцы в матче с нашей мужской командой показали к чему это порой приводит. В старте у нас вышли Федоровцева, Ксения Смирнова, Екатерина Пипунырова, Екатерина Лазарева, Ирина Королева и Дарья Малыгина. И ровно 3 минуты удивлять бразильянок у наших девушек получалось очень даже хорошо — все началось со счета 4:1.

Увы, на этом практически весь позитив и закончился. Бразилия, которая играла основой, включилась, и вскоре на табло красовались уже 5:10. Бузато выпустил в доигровку Ирину Воронкову и Татьяну Кошелеву (она, кстати, тоже прекрасно помнит, что такое обыграть бразильянок), чуть позже пасовать вышла Полина Матвеева. Но как ни пытался наш главный тренер тасовать состав на протяжении всей игры, ни разу не было даже намека на переход инициативы. Соперницы владели ею от и до. Безраздельно.

Ошибок у российской сборной было много, но два самых катастрофичных момента:

— медленный блок, который совершенно не успевал за скоростью бразильянок

— и низкая реализация (например, Воронкова забила лишь 5 из 21, Смирнова 8 из 33, а Федоровцева — 6 из 20).

Это сильно облегчило игру бразильянкам. Во втором сете они спокойно делали разницу: 1:4, 3:8, 7:20. В третьем тоже начали с рывка 1:5 и 2:7. Остальное было делом техники. С которой у них полный порядок.

Понятно, что у нас было много молодых, кто-то вообще дебютировал в этой игре. Но нельзя сказать, что олимпийские чемпионки Рио задавили именно психологически. Разница была физическая — в скоростях, силе удара, высоте прыжка. Опыт и уверенность южноамериканок только дополняли картину. Увы, но их сборная на данный момент просто намного сильнее. Может быть, с Гончаровой и Старцевой разница будет менее ощутимой. Должна подлатать защиту Анна Подкопаева (Татьяна Грачева в прямом эфире сообщила, что либеро должна приехать к следующему туру).

Но в целом, понимания как наша нынешняя команда собирается обыгрывать топ-сборные этим летом, пока нет.