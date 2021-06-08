Россия проиграла Турции. На Олимпиаде нам будет крайне тяжело выйти из группы

Пока соперники выглядят лучше.

Лига наций. Женщины

Турция — Россия — 3:2 (25:22, 22:25, 25:18, 18:25, 15:7)

Очки в атаке — 62:52. На блоке — 18:13. Эйсы — 10:6.

Самые результативные: Гончарова — 14, Федоровцева — 13. Т: Эбрар — 25.

Игра с Турцией, наверное, стала лучшей для России в этой Лиге наций. В воскресенье и понедельник наша сборная одержала важные с турнирной точки зрения победы над Доминиканой и Таиландом, но к качеству там были большие вопросы. Да и статус этих соперников не тот, чтобы всерьез рассматривать другие расклады.

Смирнова хороша в доигровке

А вот турчанки — совсем другая история. К игре с командой Бузато они расположились на второй строчке Лиги наций, да и в целом в последние годы выступают успешно: второе место в ЛН-2018, финал Евро-2019. У нас подобного и близко не было. Обыграть их сейчас было бы очень важно для уверенности. Ее нашей сборной пока явно не хватает. И хотя не вышло, положительные сдвиги в игре по сравнению с началом турнира очевидны. Матч был абсолютно равный.

В первом сете все решили безумные подачи розоволосой Каракурт — с 12:9 счет превратился в 12:17. Во втором наши были собраннее (помогла серия подач Смирновой), потом команды обменялись партиями, а вот на тай-брейке турчанки просто задавили Россию эмоциями. Благодаря ошибкам соперниц сначала был получен хороший вроде бы задел — 4:1. Но потом несколько затяжных розыгрышей были обидно проиграны — и наши просто встали. С 4:1 до 6:13 — это надо умудриться.

Вместе с тем пятисетовик — это совсем уже не то же самое, что безвольные поражения Японии и Бразилии, в матчах с которыми ни в одной из партий не дошло даже до упорной концовки. Из удачных находок в сегодняшнем матче — выход Ксении Смирновой в доигровку. Эпизодически номинальная диагональная была очень хороша, а процент эффективности ее атак получился выше, чем у всех наших нападающих.

Проблемы с приемом

Это обнадеживает, потому что с реализацией у нас большие проблемы. Гончарову Бузато называет титаном, Федоровцева — быстра и не по годам здорово считывает площадку, но стабильности им пока не хватает. При этом у остальных все гораздо хуже, чем у Наталии с Ариной. У Воронковой, например, с Турцией 10 процентов эффективности, с Таиландом было 18, а с Доминиканой — 28. Ирина действует слишком прямолинейно для блока и защиты соперников. У Татьяны Кошелевой, которая последние три матча пропустила, показатели примерно такие же. То есть третьего забивного игрока нам не хватает. И вариант со Смирновой имеет смысл держать в голове.

Другое дело, что и с приемом у России отнюдь не все ладно. И в этом смысле та же Воронкова очень важна. Как правильно собрать этот запутанный пазл, тренерскому штабу еще предстоит подумать. Хорошо бы чем-то удивить всех в Японии. Но надо понимать, что права на ошибку на Олимпиаде у нас не будет. В Токио у России дикая группа: Китай (чемпионки Рио-2016), США (лидер мирового рейтинга), Италия (вице-чемпионки мира-2018), Турция (которая победила нас сегодня) и Аргентина (единственная слабая команда). Для выхода в четвертьфинал нужно обыгрывать не только южноамериканок, но и хотя бы одну из топ-сборных. А это будет очень непросто.