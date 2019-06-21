Женская сборная России заняла 14-е место в Лиге наций

Вчера, 20 июня, женская сборная России проиграла Голландии (0:3) в матче предварительного этапа Лиги наций. Сборная Китая расположилась на первой строчке в турнирной таблице, России – на 14-м месте.

Турнирная таблица

1. Китай – 12 побед – 3 поражения (35 очков, сеты – 37:12).

2. США – 12-3 (35, сеты – 39:17).

3. Бразилия – 11-4 (35).

4. Италия – 11-4 (34).

5. Турция – 11-4 (32).

6. Польша – 9-6 (26).

7. Бельгия – 8-7 (22).

8. Доминиканская Республика – 8-7 (21).

9. Япония – 7-8 (22).

10. Германия – 7-8 (21).

11. Нидерланды – 6-9 (20).

12. Таиланд – 5-10 (16).

13. Сербия – 5-10 (15).

14. Россия – 3-12 (10).

15. Южная Корея – 3-12 (9).

16. Болгария – 2-13 (7).

"Финал шести" пройдет в Нанкине (Китай) с 3 по 7 июля, в котором примут участие: США, Бразилия, Италия, Турция, Польша и Китай.

Россиянки уступили Голландии в Лиге наций