Женская сборная России заняла 14-е место в Лиге наций

Вчера, 20 июня, женская сборная России проиграла Голландии (0:3) в матче предварительного этапа Лиги наций. Сборная Китая расположилась на первой строчке в турнирной таблице, России – на 14-м месте.
Турнирная таблица
1. Китай – 12 побед – 3 поражения (35 очков, сеты – 37:12).
2. США – 12-3 (35, сеты – 39:17).
3. Бразилия – 11-4 (35).
4. Италия – 11-4 (34).
5. Турция – 11-4 (32).
6. Польша – 9-6 (26).
7. Бельгия – 8-7 (22).
8. Доминиканская Республика – 8-7 (21).
9. Япония – 7-8 (22).
10. Германия – 7-8 (21).
11. Нидерланды – 6-9 (20).
12. Таиланд – 5-10 (16).
13. Сербия – 5-10 (15).
14. Россия – 3-12 (10).
15. Южная Корея – 3-12 (9).
16. Болгария – 2-13 (7).
"Финал шести" пройдет в Нанкине (Китай) с 3 по 7 июля, в котором примут участие: США, Бразилия, Италия, Турция, Польша и Китай.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/volleyball/nations-league-women/