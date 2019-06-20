Россиянки уступили Голландии в Лиге наций

Женская сборная России проиграла в трех сетах команде Голландии в матче предварительного раунда Лиги наций.
Ранее россиянки уже лишились шансов выйти в финальный турнир.
Это поражение стало для России четвертым подряд на турнире. Всего россиянки в 15 матчах турнира выиграла три игры и занимают 14-е место в турнирной таблице, обгоняя только команды Болгарии и Южной Кореи.
Лига наций
Женщины
Предварительный раунд
Россия – Голландия – 0:3 (12:25, 25:27, 17:25)
20 июня.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/volleyball/nations-league-women/
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