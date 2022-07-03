Пять российских волейболисток уезжают во Францию. Среди них — 17-летний капитан юношеской сборной

Виктория, родная сестра капитана мужской сборной Игоря Кобзаря, объяснила, как так получилось.

Предстоящий сезон практически наверняка будет без участия России в еврокубках. Теоретические шансы в каких-то видах еще остаются, но, как говорится, все всё понимают. Отчасти поэтому в зарубежные клубы перебрался ряд наших звездных гандболисток во главе с Анной Вяхиревой. В волейболе вообще вырисовывается редкая ситуация. Действующий чемпион Франции «Волеро» скопом подписал сразу пять молодых и перспективных российских волейболисток. Татьяна Симанихина, правда, играла и в прошлом сезоне. А вот 23-летняя Анна Котикова, 19-летние Вита Акимова и Елизавета Кочурина и 17-летняя Виктория Кобзарь приедут на Лазурный Берег осенью. Последние три пошумели в юношеских и юниорских сборных России, регулярно залетая с ними на пьедестал европейских и мировых первенств.

К русским игрокам там относятся прекрасно

— Русская пятерка во Франции, как так получилось? — вопрос Вике Кобзарь. Она год назад была капитаном сборной на ЧМ среди девушек до 18 лет в Мексике. Россиянки тот турнир выиграли. Впервые, с 1993 года! Викторию, кстати, признали лучшей связующей чемпионата.

— За всех пятерых говорить не могу. Хотя у всех нас один агент — Екатерина Федоровцева (мама Арины. — Прим. «СЭ»). Она сотрудничает с российскими игроками для агентства, которым руководит Боян Симурин. Поэтому, наверное, все мы оказались в одном клубе неслучайно.

Но конкретно я хотела найти вариант, где смогу именно играть, а не просто простаивать на замене. Мне необходима практика, нужно выходить на более профессиональный уровень. «Волеро» показался самым оптимальным вариантом из имеющихся. Отличный клуб, с историей, с хорошим отношением к русским игрокам. Да и поработать с зарубежным тренерским штабом, попробовать себя в другом чемпионате — это интересно. Европейский волейбол отличается от российского.

— Чем?

— Хотя бы своей подвижностью, игрой в защите. А игрокам полезно попробовать разные стили.

— Вы сказали, что искали клубы, где у вас будет игровая практика. Получается, уже был какой-то разговор с тренером и он дал гарантии?

— Нет-нет. Мы исходили из того, что это клуб, где готовы доверять молодым и где нуждаются в связующем.

— На ваш переход повлияло, что туда едет целый десант россиянок?

— Если честно, когда мы договаривались с клубом, я об этом даже не знала. Все выяснилось постфактум. Наверное, это просто стало дополнительным плюсом. Но точно не было чем-то запланированным.

— Не страшно ехать за границу, учитывая, что у вас и опыта Суперлиги особо нет? Вы же играли этот сезон в «Северянке-2». А тут новая страна.

— Ехать в другую страну вообще не страшно. Татьяна Симанихина рассказывала, что к русским игрокам там относятся прекрасно. Английский я знаю хорошо. Еще со времен юношеских сборных подружилась с некоторыми девочками-иностранками, до сих пор созваниваемся. Поэтому в бытовом плане никаких опасений нет.

Что касается отсутствия опыта Суперлиги, то, мне кажется, это компенсируется турнирами в составе сборной России по разным возрастам. Понятно, что легко не будет. И место в составе придется заслужить. Но конкуренции я не боюсь.

— Успешный опыт Арины Федоровцевой в «Фенербахче» послужил триггером и для вас?

— Арина еще раз доказала, что уехать в юном возрасте за границу и успешно там выступать — это не какие-то сказочные мечты, а реальность. Все зависит от нас. Но я не могу сказать, что пошла по ее стопам и именно этот пример стал определяющим. Просто среди различных вариантов развития карьеры именно «Волеро» показался мне оптимальным.

Виктория Кобзарь. ВК «Северянка»

Школу окончила на пятерки

— Где-то читал, что вы ставили себе задачу — окончить школу с золотой медалью. Получилось?

— Увы. В аттестате одни пятерки, но вот с ЕГЭ не все сложилось. Надо было сдать все на 70+ баллов, а в математике я допустила несколько ошибок.

— Другим предметом была любимая химия?

— Вот и нет. Отказалась от нее в последний момент в пользу биологии. Хотя химию действительно очень люблю. Всегда следила за новостями, изучала, за что дают Нобелевские премии. Но в универ нужна была биология — поступала в РГУФК.

— Теперь наука уйдет на второй план?

— Я продолжаю наблюдать в легком режиме. После экзаменов взяла паузу, потому что захотелось морально отдохнуть от постоянной зубрежки. Но через какое-то время, думаю, вернусь к учебе. Начну что-то подучивать.

— Окончить школу на пятерки... Не вяжется со стереотипным образом классического спортсмена.

— Самой интересно, откуда это все берется. Вот у меня ни брат, ни родители не были круглыми отличниками. И меня учиться никто не заставлял. Просто нравилось. До девятого класса я училась очно и могла ночами не спать — делала уроки. Мама заходила и говорила, чтобы я уже ложилась, но для меня важно было сдавать все только на пятерки. Было приятно осознавать, что я развиваюсь в разных сферах, становлюсь глубже как личность. Вот школа закончилась — и прямо не знаю, как теперь жить без постоянной учебы.

— Может, онлайн-курсы?

— Да, думала об этом. Но, наверное, сначала нужно полностью войти в тренировочный режим в новой команде. Понять, как там будет устроен режим и куда это можно встроить. На данном этапе спортивная карьера в приоритете.

Мечтаем поехать в Париж-2024 с братом

— Когда во Францию?

— Насколько я поняла, 24 июля начинаются сборы в национальной команде — под руководством Зорана Терзича. В конце августа Спартакиада. И уже после этого — в клуб.

— Вам 17 лет. Сначала поедете с родителями?

— Одна. У родителей работа, которую они оставить не могут. Поэтому буду обживаться сама. Ничего страшного в этом не вижу.

— Вы упомянули сборную. Насколько ее этим летом не хватает?

— Ой, очень не хватает. Вот-вот начнется чемпионат Европы до 19 лет. Наша сборная давно его не выигрывала, и мы сильно хотели это исправить. Но, увы... Безумно обидно. Впервые у нас появился отпуск — да еще такой длинный. И мы порой просто не знаем, чем его занять. Трудно отдыхать столько, когда года три до этого отпуска не было вообще. Да еще и все вокруг играют — олимпийские фестивали, первенства Европы, Лига наций... А все российские спортсмены этого лишены.

Виктория Кобзарь. ugra-news.ru

— Какие у вас спортивные ориентиры?

— Больше всего хочется выиграть олимпийское золото. Для России это была бы такая сенсация! Это прям мечта. Но в связи с настоящими событиями иной раз задумываешься: а для чего играть? Ведь непонятно, когда мы снова сможем играть международные матчи. Нашла пока новую мотивацию. Можно сосредоточиться на всевозможных достижениях с клубами — Лига чемпионов, клубный чемпионат мира. Смотришь эти турниры — завораживает.

— Если все будет хорошо, то вполне может получиться так, что на Олимпийские игры в Париж вы поедете с братом. Игорь — с мужской командой, вы — с женской. Обсуждали с ним это?

— Мы мечтали бы об этом! Мама у нас все шутит: «Вот вы с Игорем совсем не видитесь. Похоже, только в Париже теперь и пересечетесь». На самом деле, у нас с ним крепкая связь. И когда я становилась связующей, Игорь объяснил мне очень много важных вещей. Некоторые его слова я поняла только спустя время. А до чего-то только сейчас дохожу: «Так вот о чем это было». В обсуждении волейбольных моментов, кстати, у нас активное участие принимают и мама с папой. Звонят нам, дают наставления, в том числе технического плана. В общем, у нас в семье всегда есть с кем поговорить про волейбол.