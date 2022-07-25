После золота Олимпиады французы взяли Лигу наций. Нгапет в огне

Франция — сборная номер один прямо сейчас?

Лига наций-2022

Женщины

1. Италия

2. Бразилия

3. Сербия

4. Турция

Мужчины

1. Франция

2. США

3. Польша

4. Италия

Волейбольная Франция и прежде отличалась легким отношением к игре. А после победы в Токио Нгапет и компания откровенно кайфуют. «Финал восьми» Лиги наций они превратили в карнавал. Перед четвертьфиналом «Трехцветные», выходя на площадку, устроили зрителям миниатюрку — как будто Женя Гребенников боксер, а все остальные — персонал.

Перед финалом спектакль продолжился. На этот раз они, под овации трибун, вышли на разминку в шлемах для американского футбола. Максимальное удовольствие от происходящего французы транслировали и на игру. 1/4 с Японией — 3:0. Полуфинал с действующими чемпионами Европы итальянцами — 3:0. И лишь американцы в финале сумели навязать триумфаторам Токио борьбу, но главный тай-брейк, как и в Японии, остался за Францией.

Волейболисты сборной Франции. Фото Global Look Press

В чем их сила?

Душа этой команды, конечно, Нгапет. Когда у него идет — это до свидания. Вот в первых двух сетах Эрвин атаковал с эффективностью 80 процентов — просто феноменальный показатель. Причем экс-зенитовец никогда не парится из-за плохих пасов или вынужденных атак из неудобных позиций — он рискует (и зачастую решает) откуда угодно. Ментально этот парень силен невероятно. И в играх за сборную он просто расцветает.

Второй фактор успеха новых чемпионов Лиги наций — защита. Гребенников пылесосит так, что хочется плакать от эстетического удовольствия. Что в футболе, что в волейболе чаще запоминаются красивые атаки, но когда на площадке Женя — защита превращается в искусство.

Наконец, настоящим вожаком становится связующий Бризар. В питерском «Зените» у него не особенно получилось. Но в сборной он хорош. Так было на Олимпиаде, так есть сейчас. Именно на его подачах на тай-брейке все решилось: было 2:2, стало 7:2. Для короткой партии — приговор.

Французы финальную часть Лиги наций прошли прекрасно. Посмотрим, что теперь будет на чемпионате мира. Они — фавориты. В полнейшем порядке американцы. Которые в полуфинале просто не заметили поляков — 3:0 с унизительными 25:13 в третьем сете. Но Польша, выигравшая два последних ЧМ, явно способна прибавить. Как и Италия, у которой молодая и бодрая банда.

А вот у Бразилии, кажется, кризис на фоне смены поколений.

Паола Эгону. Фото Global Look Press

Ренессанс волейбола в Италии

Женскую Лигу наций забрала Италия. Причем сделала это легко. По ходу предварительного раунда доминировали американки, но в четвертьфинале их неожиданно хлопнула Сербия. Неожиданно, потому что без своего лидера — Тияны Бошкович. Страшно представить, как они добавят, когда одна из лучших диагональных мира вернется.

Главная конкурентка Бошкович за это звание — Паола Эгону — Лигу наций не пропускала. И во многом это предрешило судьбу турнира. О чем говорить, если в четвертьфинале с Китаем за четыре сета она собрала 36 очков? Полуфинал с Турцией и финал с Бразилией итальянки взяли всухую.

Интересно, что, помимо этого, итальянцы за последние недели выиграли юношеский (до 18) и молодежный (до 22) чемпионаты Европы, а девушки (и до 17 лет, и до 21) — свои молодежные Евро. Очевидно, волейбол в стране на огромном подъеме и основные сборные в ближайшие годы ожидает ощутимая подпитка.

Другое дело, что, участвуй российские сборные, результаты абсолютно всех вышеперечисленных соревнований могли быть другими. Но, увы, на данный момент мы можем только рассуждать об этом.