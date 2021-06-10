Россия победила Канаду в мужской Лиге наций
15:20
Сборная России обыграла команду Канады в матче мужской Лиги наций со счетом 3-1.
Эта пятая победа российской сборной на турнире при трех поражениях. Ранее команда проиграла Польше (1-3) и Франции (1-3).
Россия, которую возглавляет Туомас Саммелвуо, занимает шестое место в турнирной таблице. Канада -12-я.
Напомним, что первые четыре команды выйдут в финальную стадию турнира.
Соревнования проходят в Римини (Италия). Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведет завтра, 11 июня, против Словении.
Лига наций
Мужчины
Предварительный раунд
Россия — Канада — 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:23)
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