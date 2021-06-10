Волейбол
Лига наций. Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь / Результаты
Новости   //    Волейбол   //    Лига наций / Мужчины

Россия победила Канаду в мужской Лиге наций

15:20
Волейболисты сборной России. Фото Instagram
Волейболисты сборной России. Фото Instagram
Теги:

Сборная России обыграла команду Канады в матче мужской Лиги наций со счетом 3-1.

Эта пятая победа российской сборной на турнире при трех поражениях. Ранее команда проиграла Польше (1-3) и Франции (1-3).

Россия, которую возглавляет Туомас Саммелвуо, занимает шестое место в турнирной таблице. Канада -12-я.

Напомним, что первые четыре команды выйдут в финальную стадию турнира.

Соревнования проходят в Римини (Италия). Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведет завтра, 11 июня, против Словении.

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Россия — Канада — 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:23)

Читайте также

Вилла, на которой лечился Михаэль Шумахер, выставлена на продажу. Что происходит?
Много хайпа из ничего: что грозит организаторам премии "Муз-ТВ"
За обвиненного в сексизме комика Абрамова вступилась жена
МИД вызвал временного поверенного в делах Украины из-за инцидента с консулом РФ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд