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Бразилия переиграла Болгарию, Аргентина выиграла у Австралии

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Сборная Бразилии переиграла Болгарию (3:0) в матче предварительного раунда Лиши наций. Бразильцы одержали четвертую победу кряду и занимают второе место в таблице. Болгары идут на 14-й строчке.

В других встречах Япония выиграла у Италии (3:2), Германия проиграла США (0:3), Польша обыграла Голландию (3:0).

Лига наций

Мужчины

Предварительный раунд

Польша — Голландия — 3:0 (25:14, 25:17, 25:16)

Япония — Италия — 3:2 (21:25, 25:22, 22:25, 25:15, 15:9)

Болгария — Бразилия — 0:3 (16:25, 22:25, 12:25)

Германия — США — 0:3 (12:25, 18:25, 27:29)

Аргентина — Австралия — 3:0 (25:18, 25:19, 25:20)

Франция — Словения — 2:3 (25:17, 25:19, 23:25, 19:25, 9:15)

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Евгений Козинов все материалы автора
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