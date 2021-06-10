Бразилия переиграла Голландию, Иран обыграл США
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Сборная Бразилии выиграла у Голландии в матче Лиги наций (3:0). Иранцы одержали пятую победу кряду.
В других встречах Иран обыграл США (3:0), Польша взяла верх над Болгарией (3:0), Аргентина потерпела поражение от Италии (0:3).
Лига наций
Мужчины
Предварительный раунд
Голландия — Бразилия — 0:3 (19:25, 22:25, 25:27)
Польша — Болгария — 3:0 (25:19, 25:15, 25:12)
Иран — США — 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)
Аргентина — Италия — 0:3 (28:30, 21:25, 20:25)
Словения — Канада — 3:0 (25:22, 25:19, 25:22)
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