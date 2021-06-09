Мусэрский впервые за шесть лет сыграл за сборную в диагонали. Но России это не помогло

Наша команда проиграла Франции в четырех сетах.

Лига наций. Мужчины.

Франция — Россия — 3:1 (22:25, 25:18, 30:28, 25:19)

Очки в атаке — 56:54. На блоке — 9:5. Эйсы — 7:3.

Самые результативные: Клюка — 15, Куркаев — 9. Ф: Нгапет — 21.

Туомас Саммелвуо удивил. В стартовом составе вместо сильного звена сборной Максима Михайлова появился Дмитрий Мусэрский. Вместо — это значит «великан» вышел на позиции диагонального, а не блокирующего. И посмотреть на это было по меньшей мере интересно.

У половины спортивной России Мусэрский в диагонали ассоциируется с грандиозным финалом лондонской Олимпиады — именно перевод Дмитрия в «угол» стал одним из главных факторов сумасшедшего камбэка. Но для самого спортсмена тот опыт отнюдь не единичный. Владимир Алекно обкатывал его на этой же позиции еще на Кубке мира-2015. А в Японии олимпийский чемпион уже несколько сезонов играет в «Сантори» на острие атаке и считается лучшим нападающим чемпионата. То есть в призме Игр в Токио этот вариант в голове держать надо. И наш главный тренер решил проверить Дмитрия в матче с Францией.

Нгапет переиграл всех

Почему именно с топ-командой? Наверное, чтобы посмотреть на Мусэрского в условиях, максимально приближенных к олимпийским. Нет сомнений, что австралийцам или итальянцам, играющим здесь вторым составом, он наколотил бы полную авоську. Но в Токио у нас простых соперников не будет. Группа — тяжелая. А место в ней крайне желательно занимать не ниже второго. Потому что иначе в четвертьфинале будут Польша или Италия. Франция же не просто мощная команда. На Олимпиаде она с нами в одном секстете. Так что решение Саммелвуо понятно.

Выход Мусэрского стал неожиданностью для французов. И сначала у него неплохо получалось. Он и забивал, и эйс оформил. Россия в принципе держала подачу, тогда как соперник на ней много ошибался. В результате довольно спокойно первая партия осталась за нами.

Увы, дальше, как и в предыдущем матче с Польшей, все перевернулось. Во-первых, французы начали цеплять блоком Мусэрского. Дмитрий никак не мог забить, и при счете 6:11 вместо него вышел Михайлов. Во-вторых, разыгрались Патри (который выдал отличную серию подач) и хорошо нам знакомый Нгапет. В итоге сет они забрали за явным преимуществом.

Третий также развивался совсем не по-нашему сценарию. 2:6, 5:10, 10:17. В атаке не получалось ничего. Даже Михайлов реализовал всего два нападения из семи. В итоге Туомасу пришлось менять и его — вышел Полетаев. Плюс вместо Панкова появился Кобзарь, а Волкова еще в начале партии сменил Богдан. Франция немного расслабилась из-за большого преимущества, и Россия предприняла мощную попытку догнать. В итоге после эффектных атак и хороших подач Клюки, а также эйса вышедшего на подачу Подлесных настичь соперника удалось — 23:23. Больше того, у нашей команды поочередно было три сетбола. Но реализовать их не удалось. Судьбу партии решил Нгапет, который сначала эффектно «пайпанул», а потом навылет подал в либеро Баранова.

На четвертую партию после такой концовки подопечные Саммелвуо собраться не смогли. И вот это уже настораживает. Задачи обыграть Францию любой ценой прямо сейчас не стояло. В конце концов, Россия проиграла ей на предварительном этапе в двух прошлых Лигах наций, что не помешало потом взять реванш в финальной стадии. Но вот то, что команде очень редко удается переламывать сложные матчи и это начинает превращаться в тенденцию, не может радовать. Когда подача летит и все хорошо, то волейбол наши парни демонстрируют сумасшедший. Но надо цеплять и за те игры, в которых получается мало. Без характера Олимпиаду не выиграть. А все хотят феерии именно в Токио.

Что дальше?

Что касается Мусэрского в диагонали, то, возможно, Туомас еще попробует Дмитрия на этой позиции в Римини. 1,5 сета — слишком короткий отрезок, чтобы делать однозначные выводы. Вместе с тем России теперь важно свести к минимуму потерю очков на турнире. После поражения от французов наша команда выпала из первой четверки, а задачу попадания в финальную часть Лиги наций никто не отменял. Впереди еще половина группового этапа и как минимум три грозных соперника: Словения, Сербия и Бразилия. Все эти команды нацелены попадать в финальную четверку, так что будет непросто, но очень интересно.