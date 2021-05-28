Мужская сборная России начала Лигу наций с победы над Голландией
19:05
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Голландии в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 3:1 (25:19, 25:22, 18:25, 25:20).
Россияне набрали 3 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице. 29 мая российская команда встретится с командой Ирана.
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Голландия — Россия — 1:3 (19:25, 22:25, 25:18, 20:25)
28 мая.
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