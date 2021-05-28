Волейбол
Лига наций. Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь / Результаты
Новости   //    Волейбол   //    Лига наций / Мужчины

Мужская сборная России начала Лигу наций с победы над Голландией

19:05

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Голландии в матче 1-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 3:1 (25:19, 25:22, 18:25, 25:20).

Россияне набрали 3 очка и занимают 5-е место в турнирной таблице. 29 мая российская команда встретится с командой Ирана.

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Голландия — Россия — 1:3 (19:25, 22:25, 25:18, 20:25)
28 мая.

Читайте также

Бобровский не зря едет на ЧМ. «Сытый» вратарь не полетел бы через океан просто так
Чемпионат мира-2021: расписание и результаты матчей 28 мая
Брат Хабиба — о словах Чимаева: «Я поговорил с Кадыровым. Вопрос исчерпан»
«Манчестер Сити» назвал заявку на финал Лиги чемпионов против «Челси»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд