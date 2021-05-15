Стал известен состав мужской сборной России по волейболу на Лигу наций

Определился состав мужской сборной России по волейболу на Лигу наций, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Матчи Лиги наций пройдут в формате «пузыря» в итальянском городе Римини с 28 мая по 27 июня. В турнире примут участие 16 сборных. Соревнования пройдут в один круг, четыре лучшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали.

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо вызвал в национальную команду 15 волейболистов.

Связующие: Игорь Кобзарь («Кузбасс», Кемерово), Павел Панков («Динамо», Москва).

Диагональные: Максим Михайлов («Зенит», Казань), Дмитрий Мусэрский («Сантори», Япония), Виктор Полетаев («Зенит», Санкт-Петербург).

Блокирующие: Илья Власов («Динамо», Москва), Артем Вольвич («Зенит», Казань), Ильяс Куркаев («Локомотив», Новосибирск).

Доигровщики: Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба — «Факел», Новый Уренгой), Егор Клюка («Зенит», Санкт-Петербург), Ярослав Подлесных, Антон Семышев (оба — «Динамо», Москва).

Либеро: Евгений Баранов («Динамо», Москва), Валентин Голубев («Зенит», Казань).