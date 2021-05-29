Мужская сборная России победила Иран в матче Лиги наций
15:10
Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:17).
Россияне набрали 6 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. 30 мая российская команда встретится с командой Японии.
Волейбол
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Иран — Россия — 1:3 (17:25, 25:20, 20:25, 17:25)
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