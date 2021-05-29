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Мужская сборная России победила Иран в матче Лиги наций

15:10
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Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Ирана в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций со счетом 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:17).

Россияне набрали 6 очков и занимают 1-е место в турнирной таблице. 30 мая российская команда встретится с командой Японии.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Иран — Россия — 1:3 (17:25, 25:20, 20:25, 17:25)

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