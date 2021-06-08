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Иван Яковлев присоединится к сборной России для участия в Лиги наций

14:45
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Блокирующий сборной России Иван Яковлев восстановился после травмы, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

«Иван Яковлев восстановился после травмы и отправился в Римини, где присоединится к мужской сборной России для дальнейшего участия в Лиге наций», — говорится в сообщении.

Сборная России занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги наций. Команда потерпела два поражения в шести матчах.

9 июня российские волейболисты сыграют с командой Франции.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RusVolleyTeam/status/1402220201605795842

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