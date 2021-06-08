Иван Яковлев присоединится к сборной России для участия в Лиги наций

Блокирующий сборной России Иван Яковлев восстановился после травмы, сообщает пресс-служба национальной команды в Twitter.

«Иван Яковлев восстановился после травмы и отправился в Римини, где присоединится к мужской сборной России для дальнейшего участия в Лиге наций», — говорится в сообщении.

+1 хорошая новость на сегодня?



Иван Яковлев восстановился после травмы и отправился в Римини, где присоединится к мужской сборной России для дальнейшего участия в Лиге наций?#RusVolleyTeam pic.twitter.com/x2YJk5CjMY — Сборная России? (@RusVolleyTeam) June 8, 2021

Сборная России занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги наций. Команда потерпела два поражения в шести матчах.

9 июня российские волейболисты сыграют с командой Франции.