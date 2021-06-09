Сборная России в четырех сетах проиграла Франции в матче мужской Лиги наций

Сборная России потерпела очередное поражение в рамках мужской Лиги наций. Российская команда уступила Франции в четырех сетах.

Самую упорную борьбу россияне навязали сопернику по ходу третьего сета. Российская команда уступала в счете 7 очков, но смогла не только выровнять положение, но даже заработать пару сетболов. Но французы все же смогли взять этот сет.

Российская команда потерпела второе поражение подряд и третье в семи матчах.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Франция — Россия — 3:1 (22:25, 25:18, 30:28, 25:19)

9 июня.