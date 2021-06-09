Сборная России в четырех сетах проиграла Франции в матче мужской Лиги наций
16:20
Сборная России потерпела очередное поражение в рамках мужской Лиги наций. Российская команда уступила Франции в четырех сетах.
Самую упорную борьбу россияне навязали сопернику по ходу третьего сета. Российская команда уступала в счете 7 очков, но смогла не только выровнять положение, но даже заработать пару сетболов. Но французы все же смогли взять этот сет.
Российская команда потерпела второе поражение подряд и третье в семи матчах.
Волейбол
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Франция — Россия — 3:1 (22:25, 25:18, 30:28, 25:19)
9 июня.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/nationsleague/2021/
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