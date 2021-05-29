Бразилия победила США в мужской Лиге наций
29 мая 2021, 23:56
В Римини прошли матчи 2-го тура группового этапа мужского розыгрыша Лиги наций.
Волейбол
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Аргентина — Канада — 0:3 (17:25, 21:25, 17:25)
Италия — Словения — 0:3 (23:25, 19:25, 15:25)
Польша — Сербия — 3:1 (26:24, 25:19, 21:25, 25:15)
Голландия — Япония — 2:3 (25:22, 25:23, 22:25, 17:25, 8:15)
Австралия — Болгария — 0:3 (21:25, 20:25, 20:25)
США — Бразилия — 0:3 (22:25, 23:25, 19:25)
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