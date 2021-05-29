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Бразилия победила США в мужской Лиге наций

29 мая 2021, 23:56

В Римини прошли матчи 2-го тура группового этапа мужского розыгрыша Лиги наций.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Аргентина — Канада — 0:3 (17:25, 21:25, 17:25)

Италия — Словения — 0:3 (23:25, 19:25, 15:25)

Польша — Сербия — 3:1 (26:24, 25:19, 21:25, 25:15)

Голландия — Япония — 2:3 (25:22, 25:23, 22:25, 17:25, 8:15)

Австралия — Болгария — 0:3 (21:25, 20:25, 20:25)

США — Бразилия — 0:3 (22:25, 23:25, 19:25)

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