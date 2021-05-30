Россия уступила Японии на тай-брейке в мужской Лиге наций
18:50
Мужская сборная России потерпела первое поражение в рамках Лиги наций. Россияне проиграли на тай-брейке команде Японии.
Японцы впервые в истории обыграли сборную России.
В следующем матче российские волейболисты 3 июня сыграют со сборной США.
Волейбол
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Россия — Япония — 2:3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16)
30 мая.
Голландия — Иран — 0:3 (18:25, 23:25, 28:30)
30 мая.
Австралия — Франция — 1:3 (26:28, 25:20, 14:25, 23:25)
30 мая.
Германия — Болгария — 3:2 (19:25, 25:21, 22:25, 30:28, 15:11)
30 мая.
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