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Россия уступила Японии на тай-брейке в мужской Лиге наций

18:50
Сборная Японии. Фото Instagram
Сборная Японии. Фото Instagram
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Мужская сборная России потерпела первое поражение в рамках Лиги наций. Россияне проиграли на тай-брейке команде Японии.

Японцы впервые в истории обыграли сборную России.

В следующем матче российские волейболисты 3 июня сыграют со сборной США.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Россия — Япония — 2:3 (26:28, 28:26, 25:20, 21:25, 14:16)

30 мая.

Голландия — Иран — 0:3 (18:25, 23:25, 28:30)

30 мая.

Австралия — Франция — 1:3 (26:28, 25:20, 14:25, 23:25)

30 мая.

Германия — Болгария — 3:2 (19:25, 25:21, 22:25, 30:28, 15:11)

30 мая.

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