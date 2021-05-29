Вильфредо Леон установил новый мировой рекорд по количеству эйсов за матч

Доигровщик сборной Польши Вильфредо Леон установил новый мировой рекорд. В матче против Сербии (3-1) мужской волейбольной Лиги наций он сделал 13 эйсов.

NEW WORLD RECORD 13 Aces in 1 MATCH By Wilfredo Leon!



Leon also served one of the fastest serves at 135.6 km/h in the second set vs Serbia.



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Также Леон совершил одну из самых быстрых подач в истории волейбола. Мяч после его удара летел со скоростью 135,6 километра в час.

Вильфредо Леон выступает в «Перудже» с 2018 года. 27-летний кубинец ранее также выступал в России — в период с 2014 по 2018 год он защищал цвета казанского «Зенита». С ним в составе казанцы четыре года подряд выигрывали Лигу чемпионов (в сезонах 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018).

С лета 2019 года Вильфредо Леон выступает за сборную Польши, так как в 2015 году получил польское гражданство.