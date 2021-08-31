Белоруссия устроила страшную сечу с Россией в плей-офф. Дело едва не дошло до тай-брейка

Теперь ждем суперматч с Италией 1 сентября.

Чемпионат Европы-2021. Женщины. 1/8 финала.

Россия — Белоруссия — 3:1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23)

Очки в атаке — 54:53. На блоке — 11:11. Эйсы — 8:3.

Россия: Федоровцева (20), Кадочкина (16), Капустина (14).

Белоруссия: Горелик (14), Владыка (13), Костючик (12).

Все изначально понимали, что Россия сильнее, но все равно было боязно за результат. Сейчас у нас очень молодая команда и внезапные перепады в игре — то, без чего не обойтись. Тем более, что из-за особенностей календаря у нашей сборной было целых три полных дня отдыха. Натренировать что-либо за это время что-то невозможно, а вот растерять тонус — проще простого.

Начало матча подтвердило опасения. Наши девушки много ошибались. Очень много. Проигрывали 6:10, никак не могла забить Арина Федоровцева, а в концовке у Белоруссии даже был сетбол. Благо, Ксения Смирнова вовремя оформила связку из забитой атаки и эйса. Партию вытащили буквально на зубах. 11 невынужденных ошибок — это через край.

Одного сета на то, чтобы прийти в себя, не хватило. Следующий развивался по схожему сценарию. Снова начало осталось за соперницами и снова пришлось догонять со все тех 6:10. Получилось.

Лучший матч Капустиной за сборную

А вот в третьей партии — нет. Провал на приеме в одной расстановке — и 8:15. Потом вроде бы подтянулись — 15:17. Но тут же отпустили белорусок на минус пять. Они сделали России много подарков в этой игре, но отдать такой сет не могли уже никак. 19:25.

После такого соседки на эмоциональном подъеме очень энергично начали четвертый игровой отрезок. К счастью, вовремя заиграла Ирина Капустина. До этого она, как правило, выходила на замену и проявить себя не успевала. Но тут, в матче плей-офф, была надежна в защите, а в атаке решала так, словно переламывать тяжелые матчи на чемпионатах Европы для нее, — банальная история. В итоге у доигровщицы крайне солидные 62% эффективности в атаке. Она, кстати, ювелирной скидкой и поставила точку в матче. Хотя после того, как белоруски с 19:24 приблизились до 23:24, стало по-настоящему страшно.

Очень любопытно, что из этого молодого состава каждый раз проявляет себя кто-то новый. Вот сейчас совершенно не пошло у Анны Лазаревой, мало получалось в атаке у Смирновой и в первых сетах у Федоровцевой. Зато подстраховали Татьяна Кадочкина и Капустина. Ну и Арина, даже несмотря на то, что игра давалась тяжело, традиционно собиралась на подаче.

Матч получился очень грязным с обеих сторон. Невынужденных ошибок было куда больше, чем красивых комбинаций. Отчасти это связано с большим перерывом в турнире. И здорово, что россиянки сумели дожать соперниц в такой игре. Вот у Болгарии, которая заняла первое место в своей группе, в аналогичной ситуации не получилось — внезапные 2:3 от шведок в Пловдиве. Да и поражение Хорватии от Франции, мягко говоря, сюрприз.

Теперь — вице-чемпионки мира

Но в четвертьфинале России нужно значительно прибавлять в качестве. С такой игрой, как против Белоруссии, там делать нечего. Потому что впереди — Италия. Финалистки ЧМ-2018. На этом Евро за шесть матчей они отдали два лишь сета. Да и вообще в последние годы если кому и проигрывали, то только Сербии. У итальянок подобралась добротная команда, а разгоняет тоску и безмятежность на площадке Паола Эгону. 22-летняя нападающая с сумасшедшим прыжком. Ее родители из Нигерии, но сама Паоло родилась неподалеку от Падуи и целиком и полностью ощущает себя европейкой. Хотя не спорит и с тем, что ей повезло с генами. Настолько физически одаренных волейболисток в мире единицы. И Эгону не просто так считается одной из главных спортивных звезд в стране. Она — тот человек, который в одиночку переламывает матчи.

При этом назвать Италию непобедимой нельзя. На Евро-2019 Россия играла в четвертьфинале с этой же самой командой. И тогда при счете 1:1 в третьей партии наша команда вела пять очков, имела сетбол, но, словно, сама испугалась такого поворота. 1:2. В четвертой партии снова были комфортные пять мячей задела, однако довести дело до победы снова не удалось. Хотя соперник позволял играть.

Может быть, 1 сентября все срастется?

Чемпионат Европы

Женщины

Четвертьфиналы

31 августа. 18:30. Швеция — Нидерланды

31 августа. 21:30. Турция — Польша

1 сентября. 18:00. Италия — Россия1 сентября. 21:00. Сербия — Франция