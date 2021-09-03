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Сборная Италии вышла в финал женского чемпионата Европы по волейболу

23:05
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Сборная Италии победила команду Нидерландов (3:1) в матче ? финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Счет в партиях — 25:19, 25:17, 16:25, 25:18. Завтра, 4 сентября, итальянки в финале турнира сыграют с командой Сербии.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

1/2 финала

Нидерланды — Италия — 1:3 (19:25, 17:25, 25:16, 18:25)

3 сентября. Белград. «Stark Arena».

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Александр Кравченко все материалы автора

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