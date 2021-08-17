Чемпионат Европы по волейболу среди женщин: расписание матчей сборной России
18:20
С 18 августа по 4 сентября 2021 года в Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии пройдет чемпионат Европы по волейболу среди женщин.
Сборная России сыграет в группе А с командами Франции, Азербайджана, Бельгии, Сербии и Боснии и Герцеговины. В плей-офф выйдут по четыре команды из группы.
Расписание матчей сборной России:
20 августа. Россия — Франция. 21:00 мск.
22 августа. Россия — Азербайджан. 18:00.
23 августа. Бельгия — Россия. 18:00.
25 августа. Сербия — Россия. 21:00.
26 августа. Россия — Босния и Герцеговина. 18:00.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/euro/2021/calendar/
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