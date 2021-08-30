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Россия обыграла Белоруссию и вышла в 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу

23:20
Сборная России. Фото ВФВ
Сборная России. Фото ВФВ
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Сборная России победила команду Белоруссии (3:1) в матче 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Счет в партиях — 27:25, 25:20, 19:25, 25:23. В 1/4 финала россиянки сыграют со сборной Италии. Матч состоится 1 сентября.

В других матчах также сыграют Турция — Польша, Сербия — Франция и Швеция — Нидерланды.

Чемпионат Европы. Женщины

1/8 финала

Россия — Белоруссия — 3:1 (27:25, 25:20, 19:25, 25:23)

30 августа. Белград. «Stark Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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