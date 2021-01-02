Чемпионат Европы по волейболу среди женщин-2021: расписание и результаты матчей 1/2 финала
09:00
В пятницу, 3 сентября, пройдут полуфинальные матчи женского чемпионата Европы по волейболу.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Женщины. 1/2 финала
Турция — Сербия. 18.00 мск.
Нидерланды — Италия. 21.00.
Матч за третье место и финал пройдут 4 сентября.
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь
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