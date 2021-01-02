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Чемпионат Европы по волейболу среди женщин-2021: расписание и результаты матчей 1/2 финала

09:00
Сборная Италии по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная Италии по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
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В пятницу, 3 сентября, пройдут полуфинальные матчи женского чемпионата Европы по волейболу.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Женщины. 1/2 финала

Турция — Сербия. 18.00 мск.

Нидерланды — Италия. 21.00.

Матч за третье место и финал пройдут 4 сентября.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь

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Руслан Абушкин все материалы автора

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