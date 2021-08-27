Роскошный подарок от Франции. Наши волейболистки получили выгодную сетку в плей-офф ЧЕ

В 1/8 финала женского чемпионата Европы россиянки сыграют против Белоруссии.

Все шло к тому, что после обидного поражения Бельгии в группе России в 1/8 финала играть с крепкой Хорватией, а в случае успеха вырисовывался четвертьфинал с мощнейшей Сербией. Это был откровенно худший расклад из возможных. Играть в Белграде при 10 тысячах против победительниц двух последних Евро и ЧМ-2018 — та еще задачка.

Сенсация, которая оказалась нам на руку

Но от самой нежелательной сетки нашу команда спасла крайне неожиданная победа Франции над Бельгией в последнем матче группового этапа. У «Трехцветных» женская сборная — средняя. На Евро-2019, например, она заняла только 21-е место. На чемпионаты мира вообще не отбиралась с 1974-го. Однако в матче с организованными и добротными бельгийками француженки прыгнули выше головы. Сначала на зубах вытащили концовку первого сета. Потом перевернули все в четвертом, в котором горели 9:14, но в одной расстановке набрали шесть очков подряд. Бельгия, которая мыслями была в плей-офф и где-то уже осторожно помышляла о медалях, оказалась не готова к такому неожиданному сопротивлению. 1:3.

В результате получилась интересная закрутка со счастливым для России исходом. У трех команд по итогам группы получилось по три победы и два поражения. Но по очкам наша сборная поднялась на второе место, Франция — на третье, а Бельгия упала на четвертое.

И теперь в 1/8 финала бельгийкам играть со звездной Италией, Франции — с Хорватией, а России — с Белоруссией. И это хорошо для всех, кроме Бельгии.

Белоруссия выступает на этом Евро неплохо, но без блеска. На тай-брейках были дожаты Венгрия и Словакия, были 3:0 со Швейцарией, но вместе с этим — два сухих поражения от Италии и Хорватии.

Обыгрывать соседей наша команда должна совершенно точно. Матч состоится 30 августа.

Какие расклады теперь

В четвертьфинале лучший в паре Россия — Белоруссия попадет на победителя игры Италия — Бельгия. Безусловный фаворит — итальянки во главе с неукротимой Паолой Эгону. Если Сербия — худший вариант в плей-офф этого Евро из всех возможных, то Италия — на втором месте. Эта сборная была с медалями на ЧЕ-2019, добиралась до финала ЧМ-2018, а на Олимпиаде в Токио без особых проблем разобралась с Россией, в составе которой были все лидеры. Причем на всех трех турнирах проигрывала Италия одному лишь сопернику — Сербии.

Но наша молодая команда уже показала на этом турнире, что не боится авторитетов. Да и Италия все равно лучше Сербии. Сетка плей-офф хотя бы немного, но стала приятнее. Поэтому российские девушки могут настраиваться на решающие матчи в хорошем настроении. А первоочередная задача сейчас — 1/8 финала с Белоруссией.

Чемпионат Европы-2021. Женщины

Все пары 1/8 финала

28 августа

Болгария — Швеция

Нидерланды — Германия

29 августа

Турция — Чехия

Польша — Украина

Сербия — Венгрия

Хорватия — Франция

30 августа

Италия — Бельгия

Россия — Белоруссия