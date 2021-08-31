Сборная Турции вышла в полуфинал чемпионата Европы среди женщин
22:00
Сборная Турции вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу среди женщин. В четвертьфинале турчанки в трех сетах справились с командой Польши.
Волейбол
Чемпионат Европы. Женщины
1/4 финала
Турция — Польша — 3:0 (25:18, 25:14, 25:23)
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