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Сборная Турции вышла в полуфинал чемпионата Европы среди женщин

22:00

Сборная Турции вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу среди женщин. В четвертьфинале турчанки в трех сетах справились с командой Польши.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

1/4 финала

Турция — Польша — 3:0 (25:18, 25:14, 25:23)

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Иван Шитик все материалы автора

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