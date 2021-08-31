Сборная Турции вышла в полуфинал чемпионата Европы среди женщин

Сборная Турции вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу среди женщин. В четвертьфинале турчанки в трех сетах справились с командой Польши.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

1/4 финала

Турция — Польша — 3:0 (25:18, 25:14, 25:23)