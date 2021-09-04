Сборная Турции выиграла бронзу женского чемпионата Европы по волейболу. В матче за 3-е место представительницы Турции в трех сетах переиграли команду Нидерландов.

Волейбол

Чемпионат Европы. Женщины

Матч за 3-е место

Турция — Нидерланды — 3:0 (25:20, 25:19, 25:23)

4 сентября. Белград. «Stark Arena».