Сборная Турции выиграла бронзу женского чемпионата Европы
19:42
Сборная Турции выиграла бронзу женского чемпионата Европы по волейболу. В матче за 3-е место представительницы Турции в трех сетах переиграли команду Нидерландов.
Волейбол
Чемпионат Европы. Женщины
Матч за 3-е место
Турция — Нидерланды — 3:0 (25:20, 25:19, 25:23)
4 сентября. Белград. «Stark Arena».
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