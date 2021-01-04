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Чемпионат Европы по волейболу среди женщин-2021: расписание и результаты матчей 1/4 финала

15:45
Сборная России. Фото ВФВ, vk.com/rusvolleyteam, ТАСС
Сборная России. Фото ВФВ, vk.com/rusvolleyteam, ТАСС
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Матчи 1/4 финала женского чемпионата Европы пройдут 31 августа и 1 сентября. Сборная России в среду сыграет с Италией.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. 1/4 финала
(время начала матчей московское)

31 августа
Швеция — Нидерланды. 17.30
Турция — Польша. 20.30
1 сентября
Италия — Россия. 18.00
Сербия — Франция. 21.00

Полуфиналы пройдут 3 сентября, матч за третье место и финал — 4 сентября.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь

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