Чемпионат Европы по волейболу среди женщин-2021: расписание и результаты матчей 1/4 финала

Матчи 1/4 финала женского чемпионата Европы пройдут 31 августа и 1 сентября. Сборная России в среду сыграет с Италией.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. 1/4 финала

(время начала матчей московское)

31 августа

Швеция — Нидерланды. 17.30

Турция — Польша. 20.30

1 сентября

Италия — Россия. 18.00

Сербия — Франция. 21.00

Полуфиналы пройдут 3 сентября, матч за третье место и финал — 4 сентября.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь