В понедельник, 30 августа, в рамках женского чемпионата Европы сборная России сыграет с Белоруссией. Начало — 21:00.

Следить за матчем можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».

Матчи 1/4 финала пройдут 30 августа и 1 сентября, полуфиналы — 3 сентября, матч за третье место и финал — 4 сентября.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь