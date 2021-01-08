Чемпионат Европы по волейболу, 1/8 финала. Россия — Белоруссия: где смотреть
20:00
В понедельник, 30 августа, в рамках женского чемпионата Европы сборная России сыграет с Белоруссией. Начало — 21:00.
Следить за матчем можно в прямом эфире на сайте «Матч ТВ».
Матчи 1/4 финала пройдут 30 августа и 1 сентября, полуфиналы — 3 сентября, матч за третье место и финал — 4 сентября.
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь
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