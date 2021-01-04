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Чемпионат Европы по волейболу, 1/4 финала. Россия — Италия: где смотреть

16:30
Арина Федоровцева. Фото eurovolley.cev.eu
Арина Федоровцева. Фото eurovolley.cev.eu
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В среду, 1 сентября, в матче 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу сборная России сыграет с Италией.

Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.

Российская сборная заняла в группе А второе место, одержав три победы при двух поражениях. В 1/8 финала россиянки обыграли Белоруссию, итальянки победили Бельгию.

За матчем Россия — Италия в прямом эфире можно следить на телеканале «Матч! Игра».

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Руслан Абушкин все материалы автора

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