Чемпионат Европы по волейболу, 1/4 финала. Россия — Италия: где смотреть
16:30
В среду, 1 сентября, в матче 1/4 финала женского чемпионата Европы по волейболу сборная России сыграет с Италией.
Начало встречи — в 18:00 по московскому времени.
Российская сборная заняла в группе А второе место, одержав три победы при двух поражениях. В 1/8 финала россиянки обыграли Белоруссию, итальянки победили Бельгию.
За матчем Россия — Италия в прямом эфире можно следить на телеканале «Матч! Игра».
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