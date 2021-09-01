России потушили свет. Италия вынесла команду Бузато с Евро

Наша сборная вылетает в четвертьфинале.

Чемпионат Европы-2021. Женщины. 1/4 финала

Россия — Италия — 0:3 (20:25, 8:25, 15:25)

Очки в атаке — 26:43. На блоке — 6:9. Эйсы — 1:5.

Россия: Федоровцева (7), Кадочкина (5), Котова (5).

Италия: Эгону (14), Пиетрини (13), Чиричелла (10), Силла (10).

Российская сборная многих зацепила своей игрой на этом чемпионате Европы. Особенно матчем с Сербией, затянувшимся на пять сетов. Привезли молодежь, а она вон как борется! После тай-брейка с хозяйками стали пробиваться робкие надежды на что-то серьезное. Даже на медали, которых у россиянок на Евро не было с 2015 года.

Но чуда не произошло. В четвертьфинале опытная Италия просто разгромила молодую команду Серджио Бузато. Причем само поражение не страшно, Россия и не была фаворитом в этой игре. Смущает то, насколько легко соперницы прошли в полуфинал.

Проиграть отрезок 0:10

Апофеозом стал отрезок во второй партии, проигранный со счетом 0:10. Изначально было понятно, что лидеры итальянской сборной африканского происхождения (родители Паоло Эгоны — нигерийцы, а Мириам Силлы — ивуарийцы) выпьют у нас много крови. Так оно и произошло. Но российский прием трещал по швам на подачах чуть ли не каждой итальянки. Из рук валилось вообще все.

Наша защита либо не принимала вовсе, либо доводка было настолько плохой, что нападающих потом закрывали блоком, либо после приема атаки не получалось — и мяч просто возвращался итальянкам, а те за счет Эгону и Силлы набирали легкие очки.

Если 20:25 в первой партии еще куда ни шло, то 8:25 во второй — очень чувствительный разгром. После которого на третий сет у наших просто не осталось эмоций. Сразу начали с 0:4 и в итоге так и не вышли из «пятнашки». 0:3. Едем домой.

Сам факт поражения от Италии отнюдь не трагедия. О чем говорить, если довольно безнадежные 0:3 от этой сборной были и на Олимпиаде, на которой Россия играла куда более опытным и титулованным составом. Из токийского созыва в нынешней сборной только Арина Федоровцева и Евгения Старцева.

В Белграде играли девчонки, которым по 18-20 лет. У некоторых даже в клубах практики минимум. Больше того, вся эта молодежь была собрана всего за неделю до вылета в Белград. То есть сыгрываться и набираться опыта сборной приходилось прямо по ходу Евро. Ну, о какой победе в плей-офф над финалистками последнего чемпионата мира может идти речь?

Но даже при таких раскладах смотреть настолько безнадежную игру — обидно. Подача — наша соломинка на этом турнире — не полетела (за игру один эйс на всю команду — конечно, у Арины Федоровцевой). А прием — ахиллесова пята женского российского волейбола — просто развалился. На цифры даже смотреть страшно. И где-то символично получилось, когда при 8:23 во втором сете на подаче Ксении Смирновой погас свет. В этот день его выключили для России во всех смыслах.

Верите в медаль на ЧМ-2022?

Тем не менее этот чемпионат Европы — бесценный опыт для нашей молодежи. Кто-то из этой команды точно попадет в сборную в следующем году. Причем многие за сезон могут ощутимо прибавить в качестве. Вернутся в мае опытные девушки, которые пропускали этот Евро. Будет время на нормальные сборы.

Может быть, при таких раскладах получится наконец проскочить эту четвертьфинальную стадию и добраться до пьедестала. В следующем году чемпионат мира, и сделать это было бы весьма кстати. Понимаю, что прямо сейчас это звучит, мягко говоря, смело. Но после таких болезненных поражений хочется хотя бы помечтать о чем-то хорошем.